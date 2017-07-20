По заявлению спущенного с лестницы в отделе полиции адвоката возбудили дело

Московские следователи возбудили уголовное дело в связи с причинением телесных повреждений женщине-адвокату и ее доверителю. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель столичного управления СК Юлия Иванова в четверг, 20 июля.

«В ходе доследственной проверки установлено, что 30 июня 2017 года в одном из отделов полиции, расположенном на Самокатной улице, сотрудники применили физическое насилие в отношении адвоката и его доверителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия"», — заявила она.

Иванова уточнила, что подозреваемых и обвиняемых в настоящее время нет, личности конкретных сотрудников, совершивших преступление, устанавливаются.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что 30 июня несколько офицеров уголовного розыска в здании отдела МВД по району «Лефортово» вытолкали из кабинета адвоката и ее 29-летнего подзащитного, а потом спустили их с лестницы. В результате оба попали в больницу, при этом у женщины выявлены множественные кровоподтеки, ссадины обеих плеч и разрыв связок голеностопного сустава, у мужчины многочисленные ушибленные раны головы. Оба потерпевших написали заявление, но пока не указали, кто конкретно их избивал.