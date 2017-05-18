В Харькове гомофобы избили полицейских

В Харькове мероприятие ЛГБТ-активистов окончилась потасовкой, в которой пострадали двое полицейских. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает «Сегодня».

Как отмечает издание, 17 мая представители ЛГБТ-сообщества попытались устроить демонстрацию у Дворца бракосочетания, однако были атакованы группой молодых людей. Появившиеся на месте стычки полицейские попытались остановить столкновение, двое сотрудников органов внутренних дел получили травмы.

В патрульной полиции отметили, что у стражей порядка диагностировали раны теменной области. Четверо участников драки были доставлены в отдел органов внутренних дел. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа».

В июне 2016-го лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Андрей Тарасенко выступил с угрозами в адрес участников гей-парада, проходившего тогда в Киеве. На мероприятии, состоявшемся 12 июня, правоохранительными органами были задержаны около 50 человек, которые пытались помешать проведению акции.