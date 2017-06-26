Водитель ВАЗ избил московского полицейского на Porsсhe

В Москве задержали двоих подозреваемых в нападении на полицейского ОМВД Гагаринский, которое произошло 25 июня на Профсоюзной улице (Юго-Западный округ столицы). Об этом в понедельник, 26 июня, «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД.

Конфликт произошел между находившимся в свободное от службы время сотрудником полиции и двумя неизвестными, которые нанесли стражу порядка телесные повреждения. Подозреваемые с места происшествия скрылись.

«Сегодня [26 июня] подозреваемые в совершении преступления были задержаны. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в столичном главке МВД.

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По словам источника в правоохранительных органах, пострадавший страж порядка сделал замечание подозреваемым из-за того, что они передвигались по придомовой территории с очень большой скоростью, что и послужило причиной конфликта.

В то же время РЕН ТВ сообщает о том, что перед инцидентом 25-летний полицейский находился за рулем Porsche, а его оппоненты передвигались на автомобиле ВАЗ; при этом автомобили едва не попали в ДТП. По данным издания, травмы стражу порядка нанес водитель отечественной машины, 19-летний студент РЭУ имени Плеханова.

12 мая стало известно, что в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Ингушетии ранения получил полицейский, а двое нападавших были уничтожены.