Опубликовано видео нападения на полицейского у Собора Парижской Богоматери

Видео: bfmtv.com

Момент нападения на сотрудника полиции, патрулировавшего площадь перед Собором Парижской Богоматери 6 июня, попал на видео. Кадры публикует BFMTV. Злоумышленник ударил стража порядка молотком, выкрикнув фразу «Это вам за Сирию!» Другие полицейские открыли огонь по нападавшему, ранив его в ноги. Преступник был госпитализирован. В больнице он заявил, что является «воином халифата» и сражается на стороне террористической группировки «Исламское государство» ( ИГ, запрещена в России). Французские власти квалифицировали инцидент как теракт.