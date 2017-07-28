На алтайских полицейских завели дело о нападении на мотоциклистов из-за бензина

Сотрудника Онгудайского отделения полиции в Республике Алтай заподозрили в превышении должностных полномочий, он задержан. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России в пятницу, 28 июля.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»). Максимальное наказание по ней предусматривает до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

По версии следствия, 22 июля два жителя села Инегень Онгудайского района ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту. Неподалеку от села Чуй-Оозы у селян закончился бензин. Рядом проезжал автомобиль местного участкового. Мужчины решили попросить помощи.

Материалы по теме «Бьют, колотят регулярно, но с оглядкой» Правозащитник Утукин о практике применения пыток в полицейских отделениях России

Из автомобиля вышло несколько сотрудников полиции в форме. Их возмутило, что гражданские лица остановили полицейскую машину. Стражи правопорядка напали на мотоциклистов с применением газового оружия. Затем мужчин они отвезли в безлюдное место, где избили ударами по голове и туловищу.

В марте 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции Пятигорска, избивших пьяного водителя BMW. Позже он умер в больнице от нанесенных побоев.