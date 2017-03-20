В отношении избивших пьяного водителя гаишников возбудили дело об убийстве

Двух сотрудников полиции Пятигорска заподозрили в убийстве пьяного водителя BMW, пытавшегося скрыться от погони. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

По ее словам, ночью 18 марта сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW 528i, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Мужчина не подчинился требованиям инспекторов и попытался уехать. «В результате погони на автодороге Лермонтов — Черкесск автомобиль был заблокирован, после чего два инспектора ДПС избили руками и ногами водителя», — рассказала Данилова.

Она добавила, что двое других сотрудников, в том числе командир подразделения, при этом «применили физическое насилие по отношению к пассажиру, нанеся ему несколько ударов по различным частям тела». В отношении них возбудили дело о превышении должностных полномочий.

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Смерть управлявшего автомобилем мужчины наступила, по данным экспертов, от побоев. Следствие намерено ходатайствовать об аресте всех четверых полицейских, уточнила представитель регионального СКР.

19 марта управление ГИБДД по Ставропольскому краю сообщило, что полицейские в Пятигорске устроили погоню за, предположительно, пьяным водителем, который после задержания скончался. Отмечалось, что мужчина якобы находился в бессознательном состоянии, пульс едва прощупывался, а после приезда скорой помощи он скончался. Пассажир автомобиля, 23-летний житель Предгорного района, был доставлен в больницу с подозрением на сильнейшее алкогольное опьянение.

В феврале в Якутии возбудили уголовное дело в отношении подполковника полиции и его жены, подозреваемых в избиении и удержании в неволе гражданки Филиппин. Следователи установили, что с 10 по 12 февраля супруги продержали иностранку взаперти в квартире, после чего ей удалось сбежать через окно. При этом она получила травмы и переломы и была госпитализирована.