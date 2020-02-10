Фигуранты дела «Сети» получили в общей сложности 86 лет тюрьмы

Семеро обвиняемых по делу террористической организации «Сеть» получили от шести до 18 лет заключения, сообщает «Медиазона». В общей сложности они приговорены к 86 годам тюрьмы

Согласно приговору Пензенского областного суда, Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам строгого режима, Илья Шакурский — к 16 годам и 50 тысячам рублей штрафа. Обоих обвинение считает организаторами террористического сообщества. Андрея Чернова отправят в колонию строгого режима на 14 лет, Максима Иванкина — на 13 лет, Михаила Кулькова — на 10 лет. Василий Кусков и Арман Сангынбаев получили 9 и 6 лет колонии общего режима соответственно. Ранее именно к таким срокам просил приговорить молодых людей прокурор.

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Суд постановил передать в Росгвардию конфискованное оружие: охотничье ружье Пчелинцева «Сайга», ружья Чернова «Вепрь» и «Сайга», пистолеты, две гранаты, кассета с патронами, шомпол, два магазина, бездымный порох и гильза. Структуре поручено «принять решение по уничтожению или использованию». Также будут уничтожены учебник спецназа ГРУ, ​учебное пособие по стрелковому делу, шесть справочников по анатомии, «Капитал» Карла Маркса, книга «Грядущее восстание» и другие анархистские издания.

По делу «Сети» проходили антифашисты и анархисты из Пензы и Санкт-Петербурга в возрасте от 20-ти до 30 лет. Их обвинили в организации террористического сообщества и участии в нем (часть 1 и часть 2 статьи 205.4 УК).

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