Несколько российских книжных магазинов поддержали фигурантов дела «Сети»

Несколько российских книжных магазинов объявили, что не будут работать 17 февраля. Так они решили поддержать фигурантов дела «Сети», которые получили сроки от 6 до 18 лет колонии. Об этом сообщается в паблике магазина «Пиотровский» во «ВКонтакте».

В акции примут участие магазины «Пиотровский» (Пермь), «Пиотровский» (Екатеринбург), «Фаланстер» (Москва), «Маршак» (Москва), «Все свободны» (Санкт-Петербург), «Чарли» (Краснодар), «Свидетель» (Тула), «Порядок слов» (Санкт-Петербург) и «Бакен» (Красноярск).

«Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный?», — говорится в сообщении.

Материалы по теме «Ребят посадят, а следователи получат медали» Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»

В публикации также сказано, что сотрудники магазинов проведут одиночные пикеты в поддержку осужденных.

10 февраля Приволжский окружной военный суд огласил приговор семи фигурантам дела «Сети». Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, которых обвинение называло организаторами сообщества, получили 18 и 16 лет строгого режима соответственно. Андрея Чернова приговорили к 14 годам строгого режима, Максима Иванкина — к 13 годам, Михаила Кулькова — к 10. Василий Кусков получил девять лет колонии общего режима, Арман Сангынбаев — шесть лет колонии общего режима.

Ранее к 3,5 годам колонии был приговорен Игорь Шишкин. Дело еще двух обвиняемых из Санкт-Петербурга — Виктора Филинкова и Юлии Бояршиновой — рассматривается отдельно.

Антифашистов и анархистов из Пензы и Петербурга обвинили в попытке свергнуть режим, устроив взрывы и вооруженный мятеж во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru