Партийный Шнуров назвал главных конкурентов петухами в матерном стихотворении

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение опровергнутым слухам о том, что партия «Единая Россия» сменит название и лидера. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Артист предположил, что от ребрендинга суть главных конкурентов не изменится.

Их триумф, конечно, неминуем.

С ними гордость, с ними власть и стать.

Петухов орлами именуем,

Чтоб немного начали летать.

Из колхозников пытались сделать денди...

Только толку? К бабке не ходи.

Сколько раз ты этих не ребренди,

Будет результат всегда один.

Шнуров также посетовал на неопределенность в политической ситуации в России.

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Господи, отправь их на Мальдивы,

Хоть немного пожалей народ.

«Президентши» метят в теледивы,

Как Зеленский, но наоборот.

Ничего не ясно, как в тумане,

Смысл виден где-то еле-еле.

Может их ****** [конец] так сильно манит,

Или просто мучает похмелье?

Соберутся в золотом составе,

Кубики возьмут, и вот те-на!

Снова ЖОПА, не спеша составят,

Чтобы к цели двигалась страна!

Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму 2021 года «Единая Россия» планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом, убрать из названия слово «единая» и сместить Дмитрия Медведева с поста главы партии. Замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов заявил, что такие вопросы руководством объединения не обсуждались.

О вступлении Сергея Шнурова в Партию роста стало известно 20 февраля.

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