Партийный Шнуров назвал главных конкурентов петухами в матерном стихотворении

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение опровергнутым слухам о том, что партия «Единая Россия» сменит название и лидера. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.
Артист предположил, что от ребрендинга суть главных конкурентов не изменится.
Их триумф, конечно, неминуем.
С ними гордость, с ними власть и стать.
Петухов орлами именуем,
Чтоб немного начали летать.
Из колхозников пытались сделать денди...
Только толку? К бабке не ходи.
Сколько раз ты этих не ребренди,
Будет результат всегда один.
Шнуров также посетовал на неопределенность в политической ситуации в России.
Господи, отправь их на Мальдивы,
Хоть немного пожалей народ.
«Президентши» метят в теледивы,
Как Зеленский, но наоборот.
Ничего не ясно, как в тумане,
Смысл виден где-то еле-еле.
Может их ****** [конец] так сильно манит,
Или просто мучает похмелье?
Соберутся в золотом составе,
Кубики возьмут, и вот те-на!
Снова ЖОПА, не спеша составят,
Чтобы к цели двигалась страна!
Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму 2021 года «Единая Россия» планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом, убрать из названия слово «единая» и сместить Дмитрия Медведева с поста главы партии. Замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов заявил, что такие вопросы руководством объединения не обсуждались.
О вступлении Сергея Шнурова в Партию роста стало известно 20 февраля.