Певица Валерия создаст женскую партию для выборов в Госдуму

Певица Валерия (настоящее имя Алла Перфилова) планирует создать политическую партию и принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом ее муж продюсер Иосиф Пригожин рассказал изданию «Фонтанка.ру» в пятницу, 21 февраля.

Пригожин отметил, что они раздумывают над тем, чтобы создать партию под названием «Сильные женщины» к 2021 году. Политическое объединение будет выступать за права женщин и бороться с насилием в семьях.

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«Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс», — подчеркнул продюсер, добавив, что в Госдуме Валерия станет союзницей депутата от «Единой России» Оксаны Пушкиной, разрабатывающей законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия».

Пригожин заверил, что данная идея «пока не обсуждалась ни с какими кураторами», однако пара раздумывает об этом.

20 февраля музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста. В январе издание «Медуза» со ссылкой на источники среди чиновников сообщило, что Шнуров вместе с видеоблогером Юрием Дудем называются желанными кандидатами на то, чтобы возглавить новые партийные проекты Кремля на выборах в Госдуму 2021 года. Шнуров тогда ответил на слухи матерным стихотворением, пообещав пнуть гнездо холопье.

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