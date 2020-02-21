Шнуров в стихах оценил реакцию СМИ на его уход в политику

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал реакцию СМИ на его вступление в Партию роста, написав стихотворение. Оно опубликовано в Instagram-аккаунте музыканта.

«Пнул тему, видимо, больную/ Я рад, что всем не безразличен/ Умы нешуточно волную/ Партийным жестом, воплем, кличем», — написал Шнуров.

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Ранее стало известно, что Шнуров вступил в Партию роста. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге. «Мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами», — заявил Шнуров однопартийцам.

Месяцем ранее источники среди чиновников сообщали о том, что музыканта рассматривают в качестве потенциального лидера новых партийных проектов Кремля на выборах в Госдуму. Шнуров посвятил этим слухам матерное стихотворение.

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