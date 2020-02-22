Вступивший в Партию роста музыкант Сергей Шнуров впервые прокомментировал уход в политику. Она сама «постучала в двери», заявил певец в субботнем эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Шнуров рассказал о том, что вел острополитический Instagram, был вынужден смотреть на «наши политические физиономии» и в один момент подумал, что «сможет объяснить этим людям, что страну можно сделать лучше».

Музыкант отметил, что считает нормальным, когда добившийся успеха мужчина после 40 оборачивается вокруг и помогает другим. И добавил, что «приплыл со дна жизни», на котором много хороших и порядочных людей. «Давайте оторвемся от дна и всплывем наконец-то», — подытожил Шнуров.

Став членом петербургского отделения партии, музыкант не исключил возможности участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.

О вступлении Сергея Шнурова в Партию роста стало известно 20 февраля. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге. «Мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами», — заявил Шнуров однопартийцам.

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