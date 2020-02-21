Собчак сравнила Шнурова в политике с лошадью

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новость о вступлении музыканта Сергея Шнурова в Партию роста. На своей странице в Instagram она написала, что выбранная им партия «безусловно удачный выбор и для Бориса [Титова], и для Сергея», и сравнила Шнурова в политике с лошадью.

«Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире», — считает она. В конце поста Собчак перефразировала известную строчку из песни Шнурова:

Выборы, выборы,

В «Ленинграде» выборы!

Дураки и дуры вы,

Кандидаты — Шнуровы!

Ранее ведущая назвала вступление Шнурова в партию банальностью. «А я в Сергее всегда ценила именно оригинальность», — досадовала она. Кроме того, Собчак напомнила, что прежде Шнуров насмехался над ее политическими амбициями, и предположила, что это было вызвано завистью.

Накануне, 20 февраля, музыкант получил партбилет из рук лидера политического объединения Бориса Титова на съезде в Санкт-Петербурге. «Мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами», — заявил Шнуров однопартийцам.

Месяцем ранее источники среди чиновников сообщали, что музыканта рассматривают в качестве потенциального лидера новых партийных проектов Кремля на выборах в Госдуму. Шнуров посвятил этим слухам матерное стихотворение.

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