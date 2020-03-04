Шнуров пообещал ******** системных и внесистемных конкурентов на выборах

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров поделился в Instagram отрывком матерной песни, в которой пообещал изнасиловать кандидатов на выборах.
Что за выборы без драки?
Поворачивайте сраки,
Я всех разом ****** [оттрахаю] —
Внесистемных и системных,
Все едино, все олдово.
Партия моя растет,
Как член у молодого.
Выборы, выборы,
Белки скачут в колесе.
Кандидаты — пидоры,
Засажу по гланды всем!
В припеве композиции музыкант спросил «Who is Шнуров?» («Кто такой Шнуров»), на что сразу же ответил, что «Шнуров — *** [пенис]».
Фраза «Кандидаты — пидоры» изначально появилась в песне «Выбора́», написанной лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым для фильма «День выборов». В киноленте композицию исполняет Шнуров. После того как музыкант вступил в Партию роста, он заявил, что песня теряет актуальность.