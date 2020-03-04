Шнуров пообещал ******** системных и внесистемных конкурентов на выборах

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров поделился в Instagram отрывком матерной песни, в которой пообещал изнасиловать кандидатов на выборах.

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Что за выборы без драки?

Поворачивайте сраки,

Я всех разом ****** [оттрахаю] —

Внесистемных и системных,

Все едино, все олдово.

Партия моя растет,

Как член у молодого.

Выборы, выборы,

Белки скачут в колесе.

Кандидаты — пидоры,

Засажу по гланды всем!

В припеве композиции музыкант спросил «Who is Шнуров?» («Кто такой Шнуров»), на что сразу же ответил, что «Шнуров — *** [пенис]».

Фраза «Кандидаты — пидоры» изначально появилась в песне «Выбора́», написанной лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым для фильма «День выборов». В киноленте композицию исполняет Шнуров. После того как музыкант вступил в Партию роста, он заявил, что песня теряет актуальность.

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