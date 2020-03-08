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Шнуров назвал блокировку карт Альфа-банком хорошей отмазкой накануне 8 Марта

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Сергей Шнуров
Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград», политик Сергей Шнуров написал стихотворение про массовую блокировку карт пользователей Альфа-банка. Музыкант отметил, что это хорошая отмазка накануне 8 Марта. Произведение он разместил на своей странице в Instagram.

«Да, вопрос конечно тонкий,
Но отмазка, то что надо.
Прямо на восьмое марта!
Первый раз за триста лет
Заблокировали карты.
Даже личный кабинет,
Не работает, короче», — написал Шнуров.

В продолжении стихотворения он заявил, что теперь можно без сожаления отдать карту жене или подруге и уехать на рыбалку, «как порядочный мужик».

Сообщения о массовой блокировке карт пользователей Альфа-банка появились 7 марта в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники кредитной организации объяснили, что неудобства вызваны подозрениями на то, что данные клиентов были скомпрометированы в результате утечки.

Заблокированные карты пообещали перевыпустить в течение одного рабочего дня и доставить в отделения банка. При этом в настоящее время Альфа-банк уже разблокировал карты клиентов, однако они все равно будут перевыпущены.

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