Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.

По его словам, оказалось, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет. Блокировка карт была остановлена, а уже заблокированные банк пообещал разблокировать. Для полной безопасности карты перевыпустят. В Twitter представитель банка, общаясь с клиентами, объяснил, что эта процедура будет бесплатной и займет не более двух дней.

Из-за чего карты были скомпрометированы, а также число заблокированных, в Альфа-банке не уточнили.

7 марта россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации. Сообщения о проблемах клиентов стали появляться в социальной сети «ВКонтакте». Утром некоторые клиенты кредитной организации столкнулись с невозможностью совершить оплату картой. Также их карты перестали отображаться в мобильном приложении. При этом, по их утверждениям, банк не уведомил о проблемах заранее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!