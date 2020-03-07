Альфа-банк массово заблокировал карты россиян

Россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации. Сообщения о проблемах клиентов стали появляться в социальной сети «ВКонтакте», внимание на них обратило издание Baza.

Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с невозможностью совершить оплату картой. Также их карты перестали отображаться в мобильном приложении. При этом, по их утверждениям, банк не уведомил о проблемах заранее.

В ответ на сообщения во «ВКонтакте» и Twitter представители кредитной организации отвечали, что блокировка вызвана компрометацией некоторых карт — якобы произошла утечка данных об их владельцах.

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Пострадавших заверили, что все заблокированные карты будут перевыпущены и доставлены в отделения в течение одного рабочего дня.

В прошлом году произошло сразу несколько случаев утечки персональных данных клиентов банков. Впоследствии они оказывались в свободном доступе или продавались на черном рынке. Кредитные организации заверяли, что принимают меры для недопущения повторения ситуаций.

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