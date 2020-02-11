Российский банк открестился от утечки данных тысяч заемщиков

Альфа-банк открестился от причастности к брокеру ООО «Альфа-кредит», где произошла масштабная утечка данных клиентов. Об этом представитель банка рассказал «Ленте.ру». В банке подчеркнули, что никогда не работали с этой фирмой.

«Альфа-банк не имеет никакого отношения к ООО "Альфа-кредит", в партнерских отношениях с этой компанией не состоит и никогда не состоял. Утечка данных клиентов "Альфа-Кредита", о которой сообщает пресса, не угрожает клиентам Альфа-банка», — говорится в сообщении.

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Об утечке стало известно ранее во вторник, 11 февраля. Несколько дней в открытом доступе находилась база данных с именами, телефонами, адресами электронной почты и суммой кредитов брокера «Альфа-кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем. В базе было несколько десятков тысяч записей. В свободном доступе эти данные пробыли на протяжении нескольких дней.

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