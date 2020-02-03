Личные данные клиентов сети российских гипермаркетов утекли в интернет

В интернет утекла база с личными данными клиентов сети российских гипермаркетов «Лента». Как сообщает Telegram-канал «Утечки информации», она выставлена на продажу на одном из онлайн-форумов.

По словам продавца, в базе содержится 90 тысяч строк с персональными данными клиентов из Москвы и Московской области. В нее входят идентификатор клиента, фамилия, имя, отчество, а также телефон. Авторы канала утверждают, что объявление опубликовано на том же форуме и тем же автором, как и случае с продажей данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое».

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В пресс-службе «Ленты» сообщили, что проводят проверку информации о возможной утечке, передает Rambler News Service. «Нам известно о появившейся информации», — добавил представитель торговой сети. Роскомнадзор сообщил ТАСС, что направит запрос в «Ленту» для получения пояснений по ситуации.

Об утечке данных из «Красного и белого» стало известно в конце января. Говорилось, что в базе содержатся записи о 17 миллионах человек, имеющих карты лояльности сети алкомаркетов. Эксперты тогда высказали мнение, что база данных собрана некачественно из-за высокого числа опечаток и фиктивных номеров, а ее объем, вероятно, завышен — официально в программе состоит меньше клиентов.

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