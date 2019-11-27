Россиян атаковали мошенники во время глобальной интернет-распродажи

Мошенники используют интерес россиян к глобальной акции «Черная пятница» и создают целевые страницы, с помощью которых собирают платежные и личные данные пользователей. Их обнаружили сотрудники Роскомнадзора, сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Преступники используют громкие названия брендов и стилизуют страницы под известные интернет-реселлеры. В связи с этим специалисты надзорного ведомства призывают пользователей сети быть осторожнее и тщательно проверять доменное имя магазина.

Больше всего злоумышленников интересуют фамилии, имена и отчества, банковские реквизиты, номера телефонов и адреса почты. Отмечается, что такую информацию можно использовать для кражи банковских карт и спамерских рассылок.

Как отмечают в Роскомнадзоре, следует обратить внимание на то, что для страниц с личными данным крупные сайты используют шифрование (то есть, в адресной строке значится https), а также прилагают для ознакомления свою политику конфиденциальности и пользовательское соглашение. Еще один дополнительный способ проверки — переход по дополнительным ссылкам на странице, чтобы убедиться в подлинности ресурса.

В октябре руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что российские власти намерены перейти от блокировок в сети к серьезным штрафам. Это коснется компаний, нарушающих законы в области интернет-регулирования.

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