Роскомнадзор отказался наказывать Соловьева за оскорбление татарина

Сотрудники Роскомнадзора решили не привлекать ведущего Владимира Соловьева к ответственности за его высказывание в адрес жителя Татарстана в эфире радиостанции «Вести FM». Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на правозащитника Еркена Сарсембаева.

По словам Сарсембаева, ведомство не обнаружило в эфире нарушений законов «О СМИ» и «О противодействии экстремистской деятельности». Представитель федеральной службы Татьяна Денискина пояснила, что в словах Соловьева не было «целевой установки» на возбуждение национальной розни, а также враждебного отношения к татарам и побуждения к насилию.

Кроме того, в Роскомнадзоре отметили, что согласно закону редакция, главный редактор и журналист не несут ответственность за распространение сведений, содержащихся в авторских произведениях, идущих без предварительной записи. В связи с этим ведомство не может принять меры в отношении холдинга ВГТРК, куда входят «Вести FM».

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Сарсембаев назвал ответ Роскомнадзора «явной отпиской». Он добавил, что реакцию ведомства на его обращение можно расценивать как свидетельство того, что некоторым СМИ разрешается оскорблять аудиторию.

Ранее правозащитник обратился с заявлением к президенту России Владимиру Путину с просьбой уволить генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и ведущего Соловьева. Сарсембаев также направил заявления председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой привлечь ведущего к уголовной ответственности.

Возмущение правозащитника вызвали слова Соловьева в эфире радиостанции «Вести FM» от второго октября. Ведущий зачитал комментарий слушателя из Татарстана, где он назвал журналиста «лакеем» и «путиноидом», который крутит «толстой жопой». Соловьев в ответ назвал его «мразью» и заявил, что таких, как он, «проверять надо».

Высказывания Соловьева были раскритикованы многими пользователями сети. В правительстве Татарстана поведение ведущего назвали неэтичным, отметив, что не очень честно вступать в публичный конфликт с оппонентом, который не может ответить.

Соловьев, в свою очередь, пожаловался на травлю после эфира, но добавил, что воспринимает происходящее с улыбкой. Он высказал предположение, что жалобы в его адрес связаны с сезонным обострением.

Ранее Соловьев объяснил, почему постоянно кричит в своих эфирах. Он связал это не со своим эмоциональным состоянием, а с технологией работы на радио.

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