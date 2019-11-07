Роскомнадзор отказался наказывать Соловьева за оскорбление татарина

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Сотрудники Роскомнадзора решили не привлекать ведущего Владимира Соловьева к ответственности за его высказывание в адрес жителя Татарстана в эфире радиостанции «Вести FM». Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на правозащитника Еркена Сарсембаева.

По словам Сарсембаева, ведомство не обнаружило в эфире нарушений законов «О СМИ» и «О противодействии экстремистской деятельности». Представитель федеральной службы Татьяна Денискина пояснила, что в словах Соловьева не было «целевой установки» на возбуждение национальной розни, а также враждебного отношения к татарам и побуждения к насилию.

Кроме того, в Роскомнадзоре отметили, что согласно закону редакция, главный редактор и журналист не несут ответственность за распространение сведений, содержащихся в авторских произведениях, идущих без предварительной записи. В связи с этим ведомство не может принять меры в отношении холдинга ВГТРК, куда входят «Вести FM».

Сарсембаев назвал ответ Роскомнадзора «явной отпиской». Он добавил, что реакцию ведомства на его обращение можно расценивать как свидетельство того, что некоторым СМИ разрешается оскорблять аудиторию.

Ранее правозащитник обратился с заявлением к президенту России Владимиру Путину с просьбой уволить генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и ведущего Соловьева. Сарсембаев также направил заявления председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой привлечь ведущего к уголовной ответственности.

Возмущение правозащитника вызвали слова Соловьева в эфире радиостанции «Вести FM» от второго октября. Ведущий зачитал комментарий слушателя из Татарстана, где он назвал журналиста «лакеем» и «путиноидом», который крутит «толстой жопой». Соловьев в ответ назвал его «мразью» и заявил, что таких, как он, «проверять надо».

Высказывания Соловьева были раскритикованы многими пользователями сети. В правительстве Татарстана поведение ведущего назвали неэтичным, отметив, что не очень честно вступать в публичный конфликт с оппонентом, который не может ответить.

Соловьев, в свою очередь, пожаловался на травлю после эфира, но добавил, что воспринимает происходящее с улыбкой. Он высказал предположение, что жалобы в его адрес связаны с сезонным обострением.

Ранее Соловьев объяснил, почему постоянно кричит в своих эфирах. Он связал это не со своим эмоциональным состоянием, а с технологией работы на радио.

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