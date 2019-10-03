Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить. По его словам, он не понимает, чем вызвал гнев жителей Татарстана в его адрес, и воспринимает происходящее с улыбкой, передает «Газета.Ru».

Соловьев считает, что жалобы в его адрес связаны с сезонным обострением. У него «нет никаких проблем с великим татарским народом», заверил ведущий.

Человек, приславший ему в эфир сообщение со словами «лакей» и «путиноид», по выражению Соловьева, позорит Татарстан. Ведущий полагает, что это сообщение может стать основой для возбуждения уголовного дела в отношении автора. «Кстати, при этом не факт, что он татарин», — заключил Соловьев, назвав автора послания мерзавцем.

Ранее в соцетях и Telegram-каналах появились возмущенные отзывы о радиоэфире Соловьева на станции «Вести FM». Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов. Помимо прочего, он охарактеризовал Соловьева как человека, который «крутит толстой жопой». При этом, читая сообщение от пользователя, ведущий имитировал характерный восточный акцент.

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«Некто Хасанов из Татарстана... Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид... Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») всплывают!» — кричал Соловьев.

После эфира один из жителей республики обратился в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с просьбой завести в отношении ведущего дело по статье 282 Уголовного кодекса — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Заявление Соловьева прокомментировали в правительстве Татарстана. Власти республики назвали его поведение неэтичным. «Я думаю, что не очень честно вступать в публичный конфликт со своим оппонентом через уважаемую радиостанцию, которая вещает на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить», — сказала официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

Ранее музыкант Борис Гребенщиков записал ироничную песню «Вечерний М» о «подлинном труженике наших времен» — «вечернем мудозвоне». Многие слушатели сошлись во мнении о том, что в песне речь идет о собирательном образе российского пропагандиста, работающего на телевидении. Некоторым показалось, что Гребенщиков имел в виду Соловьева. В ответ на это ведущий завил, что музыкант «деградировал до куплетиста», и усмотрел в этой песне «тлетворное влияние» «бандеровской Украины».

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