Соловьев учуял влияние Бандеры в песне Гребенщикова о пропагандистах

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал музыканта Бориса Гребенщикова после того, как тот опубликовал на YouTube песню под названием «Вечерний М», которую многие расценили как обличение пропагандистов. Соловьев высказал мнение о певце в своем Telegram-канале.

«Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста», — считает Соловьев.

Он объяснил это влиянием украинских националистов. «Прав Дмитрий Евстафьев (российский политолог-американист — прим. «Ленты.ру»). Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно», — написал ведущий.

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Гребенщиков опубликовал песню «Вечерний М» в субботу, 28 сентября. В ней поется о «вечернем мудозвоне» — «подлинном труженике наших времен», который работает в месте, «где светло и туда все глядят». «Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос. Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак, и когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг», — говорится в тексте песни.

В комментариях к ролику на YouTube многие пользователи сошлись во мнении о том, что в песне речь идет о собирательном образе российского пропагандиста, работающем на телевидении. «Вот и нашим пропагандонам песню посвятили!» — написал Gor7411. «Казалось бы, при чем тут [Владимир] Соловьев и [Дмитрий] Киселев», — задался вопросом Marshalkin.

Ранее стало известно о том, что россияне считают Соловьева и ведущего Андрея Малахова самыми честными журналистами. Проведенный «Левада-центром» опрос показал, что они вызывают у жителей страны наибольшее доверие.

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