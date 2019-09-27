Соловьев защитил Малахова от обвинений в разжигании международного конфликта

Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту ведущего Андрея Малахова, телепрограмма которого стал поводом для вызова российского представителя в МИД Киргизии. В «Прямом эфире» на «России 1» Малахов предположил, что ДТП с участием сына российского бизнесмена Александра Маругова и таксиста-киргиза Исламбека Акбарова было неслучайным. Позицию Соловьева по этому поводу приводит интернет-газета «Взгляд».

«Андрей Малахов — очень опытный журналист. Думаю, что если Андрей делает такие предположения, у него есть для этого основания», — заявил Соловьев и добавил, что Малахов давно отслеживает ситуацию, связанную с гибелью Маругова.

Соловьев признался, что не видел этот выпуск передачи, но выразил уверенность в том, что ведущий не выказывал неуважение ни к Киргизии, ни к ее народу. Он объяснил свое предположение тем, что в эфире речь шла о конкретном человеке и его роли в произошедшей аварии. «Я не думаю, что Андрея в какой-то степени волновала национальность или гражданство участника ДТП», — отметил ведущий.

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Он также подчеркнул, что у каждого в России есть право выражать свое мнение, и поставил под сомнение корректность претензий МИД Киргизии. «Мне кажется, если у МИД Киргизии есть информация, которая может просветить каким-то образом происшествие и мотивацию их гражданина, то это надо предоставить судебным органам», — резюмировал он.

Ранее в пятницу стало известно, что МИД Киргизии вызвал российского представителя после трансляции передачи Малахова, озаглавленной «Загадочная смерть сына "колбасного короля": случайность или спланированное убийство?» В рамках шоу «Прямой эфир» ведущий допустил, что Акбаров мог специально устроить ДТП за плату, так как остро нуждался в деньгах.

Киргизская сторона назвала высказывания Малахова некорректными. Представители республики выразили обеспокоенность его словами в контексте «стратегического партнерства» стран. Посольство России в Киргизской Республике также осудило поведение ведущего.

Малахов в ответ на критику своих высказываний уточнил, что его главной задачей в рамках ток-шоу было утешение матери погибшего Маругова и поиск причин случившегося. Он добавил, что знает и любит киргизский народ и выступает за мир, свободу слова и справедливость.

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