Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана

Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка. Об этом сообщает KazanFirst.
В отношении Соловьева просят открыть дело по статье 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Заявителя возмутило высказанное ведущим в эфире радиостанции «Вести FM» 2 октября оскорбление в адрес слушателя из Татарстана, в соцсетях назвавшего ведущего «лакеем» и «путиноидом», который крутит «толстой жопой». Соловьев зачитал комментарий пользователя с характерным восточным акцентом и начал кричать.
«Некто Хасанов из Татарстана... Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид... Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») всплывают!» — заявил Соловьев в эфире своей передачи.
Как отмечает «Казанский репортер», поведение ведущего вызвало возмущение в соцсетях и в популярных в республике Telegram-каналах. «Доколе эта неуравновешенная гнида будет облучать своей ненавистью наших людей. Нельзя ли сделать так, чтобы лоббист тихо получал свои откаты и жил красиво и тихо», — писал автор канала «Участковый Татарстана».
На эфир также отреагировали в правительстве Татарстана. Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова назвала поведение Соловьева неэтичным. «Я думаю, что не очень честно вступать в публичный конфликт со своим оппонентом через уважаемую радиостанцию, которая вещает на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить», — цитирует Галимову агентство «Татар-информ».
Ранее телеведущий Андрей Малахов вызвал возмущение киргизов после эфира, в котором заявил, что таксист Исламбек Акбаров из Кыргызстана мог за деньги подстроить ДТП, в результате которого погиб сын «колбасного короля» Александр Маругов. Малахов допустил, что Акбаров мог согласиться на это, поскольку остро нуждался в деньгах. После скандала ведущий извинился перед киргизами и заявил, что его слова были неправильно поняты.