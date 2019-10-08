Соловьев объяснил собственные «переобувания»

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев поспорил с мнением о том, что он часто меняет свою позицию в соответствии с политической конъюнктурой. Ведущий заявил kp.ru, что последователен в своих суждениях.

Во время интервью его попросили прокомментировать видеоподборку «Мастерство переобувания Владимира Соловьева», которую в сентябре опубликовала команда оппозиционера Алексея Навального. В ролике подмечалось, что ведущий в зависимости от ситуации по-разному высказывался о президенте, церкви и Крыме.

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В подборке также говорилось, что Соловьев за короткий срок поменял свое мнение о фигуранте «московского дела» Павле Устинове. Сначала он утверждал, что тем, «кому закон не писан, придется столкнуться с прекрасно действующим справедливым механизмом вразумления». А непосредственно перед пересмотром дела обвинил поддерживающих Устинова в хайпе и пообещал оплатить ему адвоката.

«Кто переобувается? И где они у меня нашли хоть какие-то переобувания», — прокомментировал Соловьев.

Он также пояснил, что когда говорил о невозможности возвращения Крыма в состав России, то «там вопрос стоял по-другому». По словам ведущего, в его ответе на вопрос в 2013 году речь шла о войне России за полуостров. «Дальше произошел нацистский переворот в Киеве. И Крым сам решил свою судьбу. Мы и не воевали за Крым», — заключил Соловьев.

В выступлении на НТВ в 2001 году Соловьев заявлял, что у зрителей должна быть свобода выбора, и обязанность журналистов состоит в том, чтобы это право сохранялось. «Даже господь бог дает свободу выбора. Можешь выбирать, можешь не выбирать, не президенту Путину это решать. Все обращения, которые здесь звучат — это обращения в ушко президенту», — говорил он тогда.

Соловьев ответил, что и «сейчас говорит то же самое». Он подчеркнул, что выступает за диктатуру закона. «Я говорю, что никто не выше свободы слова. Есть законы, их надо выполнять. И никто не может — ни президент, ни хозяева — этому противоречить», — добавил ведущий.

Ранее Соловьев рассказал, почему регулярно кричит в своих эфирах. Он назвал это технологией, заверив, что выпады не связаны с его эмоциональным состоянием.

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