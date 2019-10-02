Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык и поганые мысли»

Дмитрий Гордон / YouTube

Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил российскому ведущему Владимиру Соловьеву на критику его слов о влиянии России на ситуацию на Украине в 2014 году. Свое заявление он сделал в ролике, опубликованном на YouTube.

«Я на днях получил "орден" от Владимира Соловьева — когда такой матерый пропагандист говорит, что меня презирает, это именно "орден". Он сказал в эфире российского телевидения, что меня презирает, что меня надо судить за клевету», — отметил Гордон. По его словам, у российского ведущего «поганый язык и поганые мысли».

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Журналист посоветовал Соловьеву посмотреть на свои руки, так как на них «кровь украинцев и россиян, которые под воздействием его лживой пропаганды пошли воевать друг против друга». «Я думаю, любит Владимир Рудольфович не так Россию, как купюры с изображениями американских президентов», — заключил он.

29 сентября Соловьев в эфире своей передачи на телеканале «Россия 1» раскритиковал заявление украинского журналиста о плане «Новороссия». По словам Гордона, Россия якобы планировала захватить Харьков, Одессу и Днепропетровск. Соловьев посчитал сказанное клеветой и призвал судить украинского журналиста.

Гордон неоднократно критиковал российское телевидение. В феврале 2019 года он назвал выходящую на «России 1» программу «60 минут» «верхом цинизма и оболванивания доверчивых людей». При этом сам Гордон периодически участвует в ней по видеосвязи.

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