Соловьев показал украинскому журналисту руки без крови и назвал его мерзавцем

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Телеведущий Владимир Соловьев в эфире собственной передачи на канале «Россия 1» ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его видеообращение. Отрывок опубликован в Instagram-аккаунте ведущего.

«Публично некто по фамилии Гордон пишет девятиминутный ответ. Я не стал смотреть излияния этого орешка. Но мне сказали там, что у меня якобы руки в крови», — сказал он. После этого Соловьев показал зрителям и гостям студии свои руки и сказал, что они «идеально чистые».

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Затем ведущий обратился к Гордону, призвав «читать по губам». «Нет ничего страшнее, чем война между Россией и Украиной. Не дай бог когда-нибудь такое случится», — подчеркнул он.

«В отличие от тебя, негодяя и мерзавца, я не поддерживаю людей, которые ведут братоубийственную войну. Это у тебя на Украине братоубийственная война», — заключил Соловьев.

Гордон записал видеоответ Соловьеву после того, как российский ведущий 29 сентября в эфире своей передачи раскритиковал его. Тогда Соловьев призвал судить украинского журналиста за клевету. В своем ролике Гордон осудил ведущего за «поганый язык и поганые мысли» и добавил, что на руках Соловьева «кровь украинцев и россиян, которые под воздействием его лживой пропаганды пошли воевать друг против друга».

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