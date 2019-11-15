Роскомнадзор потребовал от «Двача» удалить оскорбления госсимволов

Роскомнадзор потребовал от нескольких сайтов удалить изображения и комментарии, которые, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляют Конституцию, гимн, герб и флаг России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По требованию Генпрокуратуры интернет-страницы ресурсов были внесены в Единый реестр запрещенной информации. Администрациям сайтов, в том числе сообществу «2ch/Двач», направлены уведомления об необходимости удалить материалы.

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В октябре сообщалось, что большинство российских сайтов согласились удалить информацию об оскорблении государственных символов России. С начала действия закона в Роскомнадзор от Генпрокуратуры поступило 45 жалоб с требованием заблокировать 85 интернет-страниц. Большинство из них касалось оскорбления флага и герба (70 процентов от общего числа).

Закон об оскорблении органов власти и государственных символов страны действует в России с конца марта. За его исполнение отвечают Генеральная прокуратура и Роскомнадзор.

Контент должен оперативно удаляться из сети после прокурорского обращения. Если этого не происходит, доступ к содержанию блокируется. Нарушителям грозят штрафы до 200 тысяч рублей и административный арест.

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