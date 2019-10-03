Интернет и СМИ
 
Подписывайся на нас в Instagram
Последние новости
Автор инициативы о льготах для «жертв перестройки» объяснил их тяготы
Глупый водитель доверился навигатору и заехал в реку
В Крыму загорелся военный корабль
Вера Брежнева впервые отреагировала на слухи об измене мужа
Лыжница-чемпионка погибла в 22 года
В смерти многодетной россиянки «от приступа» заподозрили ее мужа
Модель обругали за крошечное бикини и посоветовали ей ходить голой
Ведущий Первого канала пожаловался на недовольство работой
Жителей Донбасса с российскими паспортами заставили получать шенген на Украине
Украина потребовала от «Газпрома» дать доступ к газу
Новости партнеров

Названы самые оскорбляемые в интернете госсимволы России

Перейти в «Мою Ленту»

Большинство российских сайтов согласились удалить информацию об оскорблении государственных символов России, сообщается на сайте Роскомнадзора.

С начала действия закона об оскорблении органов власти и госсимволов страны, в Роскомнадзор поступило 45 жалоб с требованием заблокировать 85 интернет-страниц, содержание которых Генеральная прокуратура сочла неуважительной по отношению к обществу, государству и официальным государственным символам.

Больше всего уведомлений от Генпрокуратуры касалось оскорбления флага и герба — 60 жалоб, это 70 процентов от общего числа. В частности, прокуратура дважды жаловалась на генератор мемов «Рисовач». Ресурс удалил картинки. Так же поступили соцсети «ВКонтакте», Twitter, Instagram, Facebook, и платформа YouTube, ограничившие доступ к противоправному контенту.

В настоящий момент в рамках реализации закона доступ на территории России ограничен к четырем URL, запрещенная информация удалена с 79 URL, ожидается удаление с двух интернет-страниц, отмечается в релизе Роскомнадзора.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети вступил в силу в конце марта. За его исполнение отвечает прокуратура и Роскомнадзор. Он блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию Генпрокуратуры. Нарушителям грозят штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административный арест.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роскомнадзор зачистил Рунет от оскорблений госсимволов
Генератор мемов удалил картинку по требованию Роскомнадзора
Facebook удалил изображение с нацистскими символами в слове Россия
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02Сегодня

«Это образ, епт»

Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
13:38Сегодня

Найден первый пост в Instagram

12:42Сегодня

Парень потратил уйму денег на чаевые и рассердил возлюбленную

11:36Сегодня

Антонио Бандерас повторил знаменитый мем и удивился его популярности

Интернет и СМИ00:1026 сентября

«Иногда я сама не верю, что это было правдой»

Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
10:07Сегодня

Соловьев показал украинскому журналисту руки без крови и назвал его мерзавцем

08:30Сегодня

Геймеры обручились после трех свиданий благодаря Minecraft

08:22Сегодня

Блогер бросил Mentos в Coca-Cola, заткнул фонтан ртом и стал мемом

Интернет и СМИ00:0311 сентября

«Сделал мое детство и деградировал»

«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
06:13Сегодня

Работодатель показал полуобнаженное фото соискательницы и нарвался на критику

04:19Сегодня

Появились подробности жестокого убийства журналиста Джамаля Хашкуджи

02:53Сегодня

ФБР запустило рекламу на русском для вербовки шпионов

Россия
В смерти многодетной россиянки «от приступа» заподозрили ее мужа
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Российские школьники посмотрели сериал о Чернобыле и сбежали туда
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
Автор инициативы о льготах для «жертв перестройки» объяснил их тяготы
В России изменят правила хранения валюты и стоимость ОСАГО
Чем займутся депутаты Госдумы в октябре
В московской школе устроили бойцовский клуб со ставками для младшеклассников
Все материалы
Мир
Жителей Донбасса с российскими паспортами заставили получать шенген на Украине
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Трамп без спроса потрогал колено президента Финляндии
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
США проведут крупнейшие военные учения в Европе за 30 лет
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Трамп назвал Украину мировым лидером коррупции
Все материалы
Бывший СССР
Украинские «аэроразведчики» пообещали налет на Севастополь
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
На Украине владельца оппозиционных каналов обвинили в терроризме
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Верховной Раде предрекли роспуск
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Порошенко пропустил допрос о своем отпуске на Мальдивах
Все материалы
Экономика
Сбербанк раскрыл масштабы утечки данных
Вейкбординг на Смоленщине
О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
Украина потребовала от «Газпрома» дать доступ к газу
«Только у нас за три клика можно получить миллионы рублей»
Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital
Россиян подтолкнут к покупке подержанных иномарок
Под откос
Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму
Мировой рынок рекордно упал
Все материалы
Силовые структуры
Полицейских на День уголовного розыска на всякий случай решили разоружить
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Сержант Балтийского флота назвал подполковника капитаном и поплатился
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Школьник раскрыл причину убийства 15-летней девочки в Подмосковье
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Путин уволил главу ФСИН и пять генералов
Все материалы
Наука и техника
В Крыму загорелся военный корабль
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Россия в Сирии защитится землей
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Стало известно о штурме АЭС сверхсекретным советским спецназом
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Раскрыт характер поломки «самолета XXI века» в полете
Все материалы
Спорт
Лыжница-чемпионка погибла в 22 года
Железные леди
Английский футбол захватывают женщины. Их уважают игроки, тренеры и владельцы клубов
Стали известны имена комментаторов поединка Головкина и Деревянченко
«Погба — проблемный ребенок»
Ничья в суперматче МЮ — «Арсенал», победы «Сити» и «Ливерпуля» — главные события тура АПЛ
Отец Нурмагомедова одобрил реванш с Макгрегором
Олег Кононов«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Команда проиграла четыре матча РПЛ подряд
Появилось видео конфликта Емельяненко с соперником до боя
Все материалы
Культура
Умерла звезда «Казино Рояль» и «Мстителей»
Привет, даркнет
СПИД, закладки, суицид: жизнь русских подростков в сериале «#Dетки»
Артистка попала в больницу загримированной под зомби и вызвала панику у врачей
«Через 20 лет такие, как она, будут сидеть в правительстве»
Один из самых популярных норвежских писателей о фейковых новостях и Грете Тунберг
Спевшей в американском метро бездомной из России предложили контракт
«HALL07» театральной группы «TAAT»Прочь от людей
Скотч, 50 банок риса и рижский след японского шпиона: чем живет актуальный мировой театр
Певица из The Muffs умерла от редкой болезни
Все материалы
Интернет и СМИ
Найден первый пост в Instagram
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Парень потратил уйму денег на чаевые и рассердил возлюбленную
«У нас не осталось конкурентов»
 
Антонио Бандерас повторил знаменитый мем и удивился его популярности
«Никто не знает, где истина»
Захватывающие пейзажи и людские страдания на снимках известных фотографов
Соловьев показал украинскому журналисту руки без крови и назвал его мерзавцем
Все материалы
Ценности
Модель обругали за крошечное бикини и посоветовали ей ходить голой
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Самую молодую в мире миллиардершу поймали на нелепом фотошопе
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась топлес в рекламе
Все материалы
Путешествия
Туристы поплавали с акулой и попали на видео
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
SSJ-100 выкатился за пределы посадочной полосы в России
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Найден способ сэкономить на путешествиях в Новый год
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Негигиеничная поза пассажиров самолета возмутила попутчиков
Все материалы
Из жизни
Уральцы случайно похоронили сбежавшего в США выдающегося россиянина
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
«Мисс Москва» потребовала у бывшего короля Малайзии «астрономическую» сумму
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Извращенец 20 раз сфотографировал ноги незнакомки и отказался удалить снимки
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Жених понарошку заплатил за свадьбу и сбежал от беременной невесты
Все материалы
Забытые концепты: Aston Martin 2020
Aston Martin завтрашнего дня по версии 2001 года
Alfa Romeo, которых не было
Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Лучшее автомобильное видео сентября
«Ожившие» видеоигры, серпантин из 99 поворотов и карета из «Приоры»: самые интересные ролики месяца
Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили года
Toyota RAV4 успешно пересдала «лосиный тест»
Найдена машина с рекордным количеством «грыж» на колесе
Все материалы
Дом
Россиянам предрекли жизнь в «консервных банках»
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Церетели вернул долг Москве
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
В Европе пожаловались на холод в жилых домах
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Определены районы Москвы с реактивно дорожающими квартирами
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Российские ученые получат гранты на развитие технологических кружков
На благоустройство Дагестана дали миллиард рублей
Все материалы