Названы самые оскорбляемые в интернете госсимволы России

Большинство российских сайтов согласились удалить информацию об оскорблении государственных символов России, сообщается на сайте Роскомнадзора.

С начала действия закона об оскорблении органов власти и госсимволов страны, в Роскомнадзор поступило 45 жалоб с требованием заблокировать 85 интернет-страниц, содержание которых Генеральная прокуратура сочла неуважительной по отношению к обществу, государству и официальным государственным символам.

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Больше всего уведомлений от Генпрокуратуры касалось оскорбления флага и герба — 60 жалоб, это 70 процентов от общего числа. В частности, прокуратура дважды жаловалась на генератор мемов «Рисовач». Ресурс удалил картинки. Так же поступили соцсети «ВКонтакте», Twitter, Instagram, Facebook, и платформа YouTube, ограничившие доступ к противоправному контенту.

В настоящий момент в рамках реализации закона доступ на территории России ограничен к четырем URL, запрещенная информация удалена с 79 URL, ожидается удаление с двух интернет-страниц, отмечается в релизе Роскомнадзора.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети вступил в силу в конце марта. За его исполнение отвечает прокуратура и Роскомнадзор. Он блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию Генпрокуратуры. Нарушителям грозят штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административный арест.

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