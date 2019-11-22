В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса. Об этом они сообщили на специализированном сайте Downdetector, где фиксируются неполадки в работе различных программ и порталов.

Судя по графику, проблемы начались 22 ноября после 15:00 по московскому времени. Карта сбоев показывает, что с неполадками столкнулись жители европейской части России (в частности, Москва и Санкт-Петербург), а также Украины, Белоруссии, Германии и Италии. Среди азиатских стран больше всего пострадали пользователи из Индии, Малайзии, Вьетнама и западной части Индонезии.

«Задержки при отправке сообщений и обновления статуса подключения к серверам», — описал проблему один из пользователей. Другой комментатор заметил, что задержка при загрузке чатов и отправке сообщений составляет примерно полминуты-минуту. «Сломалось», — заключил один из пожаловавшихся, заметив, что механизмы обхода блокировки не работают.

Власти пытаются полностью заблокировать сервис на территории России с апреля 2018 года. Такое решение вынес Таганский суд Москвы 13 апреля 2018 года. Причиной стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, которые позволяют читать переписку пользователей.

В сентябре 2019 года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назвал сервис «пиратским кораблем» и пообещал «подорвать» его. За несколько дней до этого в СМИ появилась информация о тестировании нового оборудования для блокировки Telegram в Тюмени. В октябре Жаров предположил, что новая система, основанная на технологии DPI, будет введена в течение года.

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