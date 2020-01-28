Личные данные любящих алкоголь россиян утекли в сеть

В сеть утекла база с личными данными любящих алкоголь россиян, которые являются участниками программы лояльности сети «Красное и белое». Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», в ней содержатся записи о 17 миллионах человек.

Утверждается, что все попавшие в базу лица имеют карты лояльности сети алкомаркетов. В ней содержатся фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона. По данным издания, базу публиковали частично и ранее, в сентябре 2019 года, а также на форумах в даркнете. Так, за данные о 124 тысячах человек просили 15 тысяч рублей.

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При случайном обзвоне указанных телефонов большинство было отключено, но несколько человек ответили и подтвердили верность их личных данных, указанных в базе. Представитель «Красного и белого» ответил, что компания проверяет информацию об утечке, но не подтвердил этот факт на данный момент.

По мнению опрошенных изданием экспертов, база данных собрана некачественно из-за высокого числа опечаток и фиктивных номеров, а ее объем вероятно завышен — официально в программе лояльности «Красного и белого» состоят 6,5 миллиона человек.

В декабре Роскомнадзор сообщал об обнаружении зарубежного сайта, хранившего личные данные миллиона россиян из 60 городов. В базе в алфавитном порядке были указаны фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны жителей страны. В результате ведомство решило ограничить доступ к ресурсу на территории России.

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