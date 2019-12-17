Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с личными данными миллиона россиян

Специалисты управления Роскомнадзора по Курганской области обнаружили зарубежный сайт, хранивший вне территории России личные данные миллиона россиян из 60 городов, а также информацию о жителях Казахстана. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре рассказали, что обнаружили ресурс после получения обращения от гражданина. По данным ведомства, сайт nomerekaterinburga.com, домен которого находится во Франции, хранил информацию о жителях 60 городов России и 34 городов Казахстана.

Согласно информации специалистов, в базе в алфавитном порядке указаны фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны миллиона россиян. По решению суда сайт внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В Роскомнадзоре подчеркнули, что теперь намерены ограничить доступ к ресурсу на территории России.

Ранее Роскомнадзор предупреждал россиян о мошенниках, которые эксплуатируют интерес к «Черной пятнице». В ведомстве пояснили, что преступники собирают личные данные жителей страны, используя громкие названия брендов и стилизуя страницы под известные интернет-реселлеры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!