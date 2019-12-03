Роскомнадзор частично заблокировал американский фотобанк

Роскомнадзор заблокировал несколько страниц одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock. Такие данные содержатся в реестре запрещенной информации, доступном на сайте ведомства.

В результатах поиска указано, что речь идет о домене image.shutterstock.com. Доступ ограничен к четырем страницам сайта, в каждом из случаев — на основании статьи 15.1 закона «Об информации» («ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в России информацией»).

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Одна страница Shutterstock блокируется по решению Генпрокуратуры от 13 ноября, три других — по решению Роспотребнадзора от 7 октября и 21 октября. Как сообщает «Роскомсвобода», у российских интернет-провайдеров могут наблюдаться проблемы с загрузкой всего фотобанка в целом, так как ограничение доступа осуществляется по протоколу HTTPS.

В Shutterstock заявили Reuters, что запрещенный контент они уже удалили и компания продолжает работать с Роскомнадзором для удаления с сайта миниатюр этих изображений. В компании сообщили агентству, что домен заблокировали из-за изображения миниатюрного российского флага, установленного около экскрементов.

В пресс-службе Роскомнадзора позднее заявили, что доступ к страницам фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов России, а также способами самоубийства, передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, доступ к этим страницам продолжает быть ограничен, так как запрещенная информация не удалена.

Shutterstock — американская компания, специализирующаяся на размещении и продаже стоковых фотографий, видеозаписей и музыки. Является одним из крупнейших фотобанков в мире.

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