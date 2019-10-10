Роскомнадзор назвал число блокируемых сайтов с оскорблением госсимволов

Роскомнадзор получил более 100 интернет-ссылок с информацией об оскорблении общества, государства и государственных символов России с конца марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в большинстве случаев администрация сайтов, в том числе иностранных, удаляет запрещенный контент. Заблокированы оказались только шесть ссылок. Эти меры принимаются на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Материалы по теме «Чиновника нужно облить грязью и матом?» Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами

Ранее в октябре Роскомнадзор перечислил самые оскорбляемые в интернете госсимволы России. Ими оказались флаг и герб — всего поступило 70 процентов связанных с ними жалоб. В частности, прокуратура дважды жаловалась на генератор мемов «Рисовач». Ресурс удалил картинки. Так же поступили соцсети «ВКонтакте», Twitter, Instagram, Facebook и платформа YouTube, ограничившие доступ к противоправному контенту.

Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта и вступил в силу спустя несколько дней. За его выполнение отвечает прокуратура и Роскомнадзор: последний блокирует доступ к нарушившим ресурсам по первому требованию надзорного ведомства. Виновникам грозят штрафы от 30 до 200 тысяч рублей и административный арест.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!