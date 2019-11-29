Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков

В Роскомнадзоре заявили, что попадание СМИ в список ресурсов с фейковой информацией связано только с комментариями и не имеет отношения к публикациям самих интернет-изданий. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Ленту.ру».

Все случаи, приведенные в перечне, относятся к «распространению недостоверной информации в комментариях пользователей», подчеркнули в Роскомнадзоре. При этом в пресс-службе добавили, что ни у надзорного ведомства, ни у Генпрокуратуры нет претензий к самим СМИ, попавшим в список.

29 ноября Роскомнадзор опубликовал перечень информационных ресурсов, неоднократно публикующих фейковую информацию. В ведомстве отметили, что ведут список вместе с Союзом журналистов России и обновляют его еженедельно.

В список в том числе попали РБК, «Газета.Ru», Mash, MDK и «Лентач». Во всех случаях это были сообщества в соцсети «ВКонтакте». Нарушающими закон были признаны как сами посты, так и комментарии юзеров под ними. В большинстве разъяснений указано, что публиковались «недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области».

О намерении Роскомнадзора создать и вести список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию, стало известно в конце сентября.

В качестве примеров фейковой информации приводилась ситуация с конфликтом в селе Чемодановка Пензенской области. О появлении в соцсетях ложной информации заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он обращался к регулятору с требованием пресечь распространение фейковых новостей, призванных посеять панику.

В России в настоящее время действует закон о фейковых новостях. Он запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. В документе говорится, что это новости, которые через искажение фактов создают угрозу обществу. За исполнением закона следит Генпрокуратура. Ведомство отслеживает фейки и обращается в Роскомнадзор.

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