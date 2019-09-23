В России появится список распространителей фейков

Роскомнадзор приготовился к созданию списка изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию, передает ТАСС. Об этом говорится в материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия».

В документе указано, что Роскомнадзор проработал данную тему и готов создать на сайте ведомства открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков. В перечне будут указаны адреса страниц, которые распространяют недостоверные данные, и их описание.

По словам Жарова, массовое распространение недостоверной информации — общемировая проблема. Он отметил, что профессиональные СМИ в текущих условиях оказываются не столько виновниками, сколько заложниками данной проблемы.

В качестве примеров фейковой информации приводится ситуация с конфликтом в селе Чемодановка Пензенской области. О появлении в соцсетях ложной информации заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он обращался к регулятору с требованием пресечь распространение фейковых новостей, призванных посеять панику.

В России в настоящее время действует закон о фейковых новостях. Он запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. В документе говорится, что это новости, которые через искажение фактов создают угрозу обществу.

Ресурсам, нарушившим требование о нераспространении подобной информации, грозит блокировка. За исполнением закона следит Генпрокуратура. Ведомство отслеживает фейки и обращается в Роскомнадзор.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!