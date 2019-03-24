В Госдуме разрешили СМИ врать раз в год

Закон о запрете фейковых новостей не будет распространяться на СМИ, которые захотят подшутить над своей аудиторией в День смеха, 1 апреля. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Закон вообще не про это. На первоапрельские шутки он, конечно же, не распространяется», — сказал Вяткин. Он также похвалил чувство юмора россиян, которые ценят сарказм и даже злую сатиру и отметил, что «отказываться от идеи шутить нельзя ни в коем случае». По словам Вяткина, закон о фейковых новостях направлен на «вопиющие» случаи недостоверных новостей, которые направлены на «тяжелые последствия», причем сознательно.

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Ранее Госдуму попросили проверить упоминание пасхального приветствия «Христос воскресе!» на предмет фейка. Журналисты спросили у спикера парламента Вячеслава Володина, сможет ли он доказать воскрешение Христа как факт или это все-таки фейк, и как в таком случае СМИ должны освещать Пасху, чтобы не попасть под действие нового закона.

Президент России Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях 18 марта 2019 года. Он запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. Таковой являются новости, которые через искажение фактов создают угрозу обществу. Среди них — возможный вред здоровью и жизни людей, угрозы для работы важных объектов, нарушение порядка и другие. Ресурсам, нарушившим требование о нераспространении подобной информации, грозит блокировка. За исполнением закона станет следить Генпрокуратура. Ведомство будет отслеживать фейки и обращаться в Роскомнадзор.

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