Сбербанк опроверг утечку данных клиентов

Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.

По его информации речь идет о данных за период 2015-2016 годов, к их утечке банк не имел отношения.

Об утечке ранее сообщила газета «Известия». Как писало издание, данные десятков тысяч клиентов Сбербанка выставлены на продажу в интернете. Информация об одном клиенте стоит 35 рублей. Она включает фамилию, имя и отчество человека, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, телефоны и названия банковских подразделений.

В октябре 2019 года появилась информация об утечке в Сбербанке 60 миллионов данных кредитных карт, среди которых 18 миллионов — действующие. Само кредитное учреждение подтвердило возможную утечку данных кредитных карт только 200 клиентов.

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