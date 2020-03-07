Альфа-банк разблокировал сомнительные карты

Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые ранее были признаны подозрительными и заблокированы, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации.

«Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров. Угрозы для средств клиентов в данный момент нет. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены», — отметили представители банка.

Сообщения о массовой блокировке карт пользователей Альфа-банка появились 7 марта в социальной сети «Вконтакте». Сотрудники кредитной организации объяснили, что неудобства вызваны подозрениями на то, что данные клиентов были скомпрометированы в результате утечки.

Заблокированные карты пообещали перевыпустить в течение одного рабочего дня и доставить в отделения банка.

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