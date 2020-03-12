Шнуров в матерном стихотворении представил переизбрание Путина

Лидер группы «Ленинград» и политик Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, в котором представил инаугурацию Владимира Путина после поправок в Конституцию России и переизбрания президентом страны. Свое произведение артист выложил в Instagram.
Путин слегка конституцию правил,
Будто боев насмотревшись без правил,
Раз, левый сбоку, потом правой хук,
Чтоб избиратель выбрал без мук.
Спасибо Путин, — крикнет стократ
В нокдаун отправленный электорат!
Ты наш начальник, ты наш куратор —
Вождь мирового электората.
Артист упомянул отмену ограничений президентских сроков Путина и его спортивные увлечения, а также избирательные комиссии России.
Выбрать тебя еще раз, для нас честь,
Чтоб твоих сроков было не счесть.
Наше доверие ты отоваришь,
Правь нами вечно, спортивный товарищ.
Будь нашим тренером и игроком!
Бог плебисцита! Виват Избирком!
Далее Шнуров описал, как будет проходить инаугурация президента и о чем будет его речь к избирателям.
Выйдет он к людям в хрущебье лачуг
Наш альфа-мачо, — «Я вам заплачу,
Завтраком теплым шкодникам вашим.
Вы все болтаетесь, а мы все пашем.
Есть зубочистка? Застряла икра.
Я на галерах, короче, как раб,
Думал о вас все, ответственный ибо.
А за доверие, **** [что же], спасибо.
Ну все, пора мне работать, пока».
Плюнув сквозь зубы, умчался в закат.
Люди опешив сперва от момента,
Сделали бурные аплодисменты.
Ранее Шнуров опубликовал еще одно стихотворение про Путина, в котором заявляет, что «избиратель обмяк», что в Конституцию России «впишут всякой лабуды» и что «мы почти равны с Китаем по свободам и правам».
10 марта в Госдуме предложили снять ограничения президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции. Президент допустил эту возможность в случае, если это одобрит Конституционный суд. По мнению Путина, такая поправка не противоречит основному закону страны.