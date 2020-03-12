Шнуров в матерном стихотворении представил переизбрание Путина

Лидер группы «Ленинград» и политик Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, в котором представил инаугурацию Владимира Путина после поправок в Конституцию России и переизбрания президентом страны. Свое произведение артист выложил в Instagram.

Путин слегка конституцию правил,

Будто боев насмотревшись без правил,

Раз, левый сбоку, потом правой хук,

Чтоб избиратель выбрал без мук.

Спасибо Путин, — крикнет стократ

В нокдаун отправленный электорат!

Ты наш начальник, ты наш куратор —

Вождь мирового электората.

Артист упомянул отмену ограничений президентских сроков Путина и его спортивные увлечения, а также избирательные комиссии России.

Выбрать тебя еще раз, для нас честь,

Чтоб твоих сроков было не счесть.

Наше доверие ты отоваришь,

Правь нами вечно, спортивный товарищ.

Будь нашим тренером и игроком!

Бог плебисцита! Виват Избирком!

Далее Шнуров описал, как будет проходить инаугурация президента и о чем будет его речь к избирателям.

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Выйдет он к людям в хрущебье лачуг

Наш альфа-мачо, — «Я вам заплачу,

Завтраком теплым шкодникам вашим.

Вы все болтаетесь, а мы все пашем.

Есть зубочистка? Застряла икра.

Я на галерах, короче, как раб,

Думал о вас все, ответственный ибо.

А за доверие, **** [что же], спасибо.

Ну все, пора мне работать, пока».

Плюнув сквозь зубы, умчался в закат.

Люди опешив сперва от момента,

Сделали бурные аплодисменты.

Ранее Шнуров опубликовал еще одно стихотворение про Путина, в котором заявляет, что «избиратель обмяк», что в Конституцию России «впишут всякой лабуды» и что «мы почти равны с Китаем по свободам и правам».

10 марта в Госдуме предложили снять ограничения президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции. Президент допустил эту возможность в случае, если это одобрит Конституционный суд. По мнению Путина, такая поправка не противоречит основному закону страны.

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