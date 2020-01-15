Суд взыскал с Навального и его сторонников более двух миллионов рублей

Черемушкинский суд Москвы взыскал с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонников более двух миллионов рублей за организацию несанкционированных митингов 27 июля и 3 августа 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо Навального, ответчиками по иску проходят Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. Суд взыскал с них в пользу прокуратуры 1,261 миллиона рублей.

Кроме того, еще 1,107 миллиона потребовали с Албурова и Соболь за организацию акции 3 августа. По словам прокурора, ответчики призывали россиян к участию в несанкционированных митингах.

В августе прошлого года Следственный комитет возбудил в отношении нескольких руководителей ФБК уголовное дело об отмывании денежных средств. Следствие считает, что в 2016–2018 годах близкие к фонду лица и его сотрудники легализовали через счета ФБК около миллиарда рублей. Деньги были получены преступным путем от третьих лиц, отмечали в СК.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!