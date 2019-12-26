Навального отпустили

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что силовики его отпустили. Об этом он написал в Twitter.

По словам Навального, его силой выволокли из офиса, где проходят обыски. Никто из сотрудников фонда не был задержан, заверил он.

Ранее 26 декабря сообщалось о задержании основателя ФБК. Сотрудники фонда предположили, что инцидент связан с делом об отмывании денежных средств.

За несколько месяцев до этого Следственный комитет возбудил в отношении нескольких руководителей ФБК уголовное дело об отмывании денежных средств. Следствие считает, что в 2016–2018 годах близкие к фонду лица и его сотрудники легализовали через счета ФБК около миллиарда рублей. Деньги были получены преступным путем от третьих лиц, отмечали в СК.

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