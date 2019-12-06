Стала известна реакция Медведева на ролики Навального

Премьер-министр Дмитрий Медведев не отвечает на «провокации» оппозиционера Алексея Навального, а в правительстве расследование о самолете, которым якобы пользуется супруга премьер-министра, считают «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией», заявил «Ленте.ру» пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«Что касается этого опуса, то, как вы успели заметить, сам председатель правительства традиционно не отвечает на провокации Навального, — сказал Осипов. — При этом почему-то он [Навальный] решил, что его вопрос важнее тех, что задавали участники интервью [которое Медведев дал федеральным телеканалам 5 декабря]».

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По мнению самого пресс-секретаря, действия Навального являются «двухдневной политической акцией». «Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией. — сказал он. — Все, что принадлежит Дмитрию Медведеву и его супруге, — указано в декларации».

Осипов отметил, что в случае, если кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-то транспортом, то подобные поездки всегда оплачиваются из личных средств.

Он также подчеркнул, что в правительстве не комментируют информацию о передвижениях членов семьи Медведева, так как глава правительства находится под государственной охраной.

4 декабря Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что Светлана Медведева пользуется бизнес-джетом стоимостью 50 миллионов долларов. Лайнер якобы принадлежит офшору банка ВТБ.

Большое итоговое интервью Медведева прошло в четверг, 5 декабря. Премьер-министр подвел итоги года, а также ответил на вопросы журналистов федеральных каналов о внутренней и внешней политике, состоянии медицины и социальной сферы.

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