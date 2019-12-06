Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России

В России нет «антибелорусских элементов» и противников интеграции с Белоруссией. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Сочи, передает «Интерфакс».

«Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», — заверил Медведев.

5 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение. «Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского», — считает Лукашенко.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с марта. Документ подписали в декабре 1999 года, он вступил в силу в 2000 году. Договор предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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