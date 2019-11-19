Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией

Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств. Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, оставшиеся разногласия, с одной стороны, «носят чисто технический характер», однако «где-то это достаточно серьезные вопросы и расхождения в подходах». Эти расхождения, по мнению Медведева, можно решить в формате обсуждения между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. «По всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран», — отметил Медведев, подчеркнув, что в целом остался доволен переговорами.

Глава российского правительства добавил, что «значительную» часть «дорожных карт» удалось согласовать. «Наши коллеги в самое ближайшее время, буквально за эту неделю, подготовят новые версии "дорожных карт", где будут сведены результаты сегодняшней работы», — сказал он.

Ранее Румас заявил, что белорусские власти подпишут «дорожные карты» по интеграции в сфере газа, нефти и энергетики с Россией только при условии соблюдения интересов Минска. По его словам, время для урегулирования данных вопросов еще есть.

Вместе с тем 1 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о существующих препятствиях для дальнейшего углубления интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства. По его словам, проблемными вопросами остаются налоговый маневр, сложности в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также цены на газ и нефть.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании союзного государства России и Белоруссии обсуждается с марта. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru