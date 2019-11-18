Россия оказалась слабым звеном экономики Белоруссии

Экономика Белоруссии сильно зависима от России и в связи с этим уязвима от изменений в российской политике. Об этом говорится в заявлении рейтингового агентства Fitch.

По мнению аналитиков, стороны сохраняют значительные разногласия по темпам и механизмам углубления интеграции. В Fitch полагают, что Россия пойдет на «компенсацию» Белоруссии от своего налогового маневра только после того, как Минск заключит с Москвой соглашение об экономической интеграции.

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Если российская сторона откажется «компенсировать» потери Белоруссии при налоговом маневре, последней будет тяжело адаптироваться к росту цен на импортную нефть. При стоимости барреля в 70 долларов прямые затраты Белоруссии в 2019-2024 годах увеличатся более чем на десять миллиардов долларов.

Эксперты считают, что ВВП страны сбавит темпы роста до 1,3 процента в 2019 году, в частности, из-за влияния скандала с загрязненной российской нефтью. В 2020-2021 годах рост ВВП Белоруссии прогнозируется на уровне 1,5 процента, что ниже официального прогноза бюджета в 1,9 процента. Инфляция в Белоруссии в 2020-2021 годах будет на уровне 5,7 процента и 5,3 процента соответственно, что также хуже официального прогноза властей. Эксперты ожидают, что белорусские золотовалютные резервы будут снижаться.

Ранее в ноябре Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет подписывать ни один документ об углублении интеграции с Россией, если это противоречит конституции страны, в частности, таким принципам, как независимость и суверенитет. Он добавил, что принципиальные вопросы дорожной карты интеграции двух государств не могут быть закрыты, пока не будет решения по поставкам углеводородов и открытию российских рынков для товаров из республики.

Россия — единственный поставщик нефти в Белоруссию. По договору от 2017 года, Минск ежегодно получает 24 миллиона тонн сырья, из которых 18 миллионов тонн идут на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, а оставшиеся шесть — на реэкспорт. Поставки были беспошлинными и осуществлялись по внутренним российским ценам, а экспортная пошлина с шести миллионов тонн шла в бюджет Белоруссии. Однако с началом налогового маневра в российской нефтяной отрасли к 2024 году цена нефти для Минска выровняется с более высокими мировыми ценами. В Минске потери в 2020 году из-за налогового маневра в России оценивают в 400 миллионов долларов.

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