Белоруссия заявила об огромных потерях из-за России

Белоруссия потеряет 400 миллионов долларов в 2020 году из-за налогового маневра в нефтяной отрасли в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минфина страны Максима Ермоловича.

В общей сложности за 2019 и 2020 годы экономика страны потеряет 800 миллионов долларов, сообщил он.

В сентябре белорусская сторона оценивала дополнительные издержки из-за российского налогового маневра в 10-11 миллиардов долларов за период с 2019 по 2024 год.

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