Белоруссия оценила ущерб из-за России

Из-за загрязненной российской нефти и налогового маневра Белоруссия недополучила 1,5 миллиарда долларов в экспортной программе. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как уточнил заместитель министра иностранных дел республики Андрей Евдоченко, 55 процентов из этой суммы удалось компенсировать за счет наращивания экспортных поставок. «Но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года», — констатировал он. По словам замминистра, налоговый маневр привел к возрастанию доли России в экспорте и уменьшению рынка Евросоюза.

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Ранее сообщалось, что Белоруссия в 2020 году может потерять порядка 400 миллионов долларов из-за налогового маневра. В общей сложности за 2019 и 2020 годы экономика страны потеряет 800 миллионов долларов.

Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Согласно договору от 2017 года, Минск ежегодно получает 24 миллиона тонн сырья, 18 миллионов тонн идут на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, остальное — на реэкспорт. Сначала поставки были беспошлинными и осуществлялись по внутренним российским ценам. Но налоговый маневр приведет к тому, что к 2024 году стоимость сырья сравняется с более высокими мировыми ценами. В свете этих событий Минск задумался о поиске альтернативного поставщика.

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