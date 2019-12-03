Раскрыты темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко — состоится в Сочи 7 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 3 декабря.

Стороны обсудят дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестпроекты и газовые дела, уточнил представитель Кремля. Песков добавил, что страны давно идут по пути интеграции.

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18 ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что совсем скоро союзнические отношения Москвы и Минска выйдут на новый уровень.

Между тем днем ранее Лукашенко выразил сомнения в целесообразности союза. По его словам, из-за новых условий, которые якобы постоянно выдвигает Москва, белорусская экономика несет потери. Он добавил, что не подпишет документы, которые будут противоречить интересам его страны.

Договор о создании Союзного государства был подписан сторонами в 1999 году. В частности, он подразумевает создание единого экономического и политического пространства.

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